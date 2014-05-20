Маріупольські металурги починають страйк проти сепаратизму

Страйк триватиме доти, поки обстановка в регіоні не стабілізується, передає 0629.com.ua.

Про це заявили генеральні директори підприємств Юрій Зінченко та Енвер Цкітішвілі.

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Так, о 12.00 пролунає гудок, після якого на підприємствах групи "Метінвест" зупиниться робота в неосновних цехах підприємств групи Метінвест. Поновиться робота в цих цехах і підрозділах тільки о 15.00.

Зазначається, що, таким чином великий бізнес хоче висловити свій протест проти ідей сепаратизму та інших заворушень у місті.