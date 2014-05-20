На Донбасі терористи використовують зброю, захоплену РФ під час війни з Грузією – польські експерти

Проросійські бойовики, котрі другий місяць тероризують мешканців кількох міст на українському Донбасі, використовують зброю, захоплену Російською Федерацією під час війни з Грузією в 2008 році.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт з військової техніки Тадеуш Врубель, коментуючи опубліковане українськими силовиками відео, на якому видно переносний ракетно-зенітний комплекс, частина якого вироблена польським виробником.

”Правдоподібно, це можуть бути ПРЗК Grom, які Польща продала офіційно Грузії та котрі попали в руки Росії в 2008 році”, - сказав він, зауваживши, що російська армія хвалилася захопленням цієї зброї.

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Врубель також назвав ”невипадковим” те, що терористи використовують захоплену в Грузії зброю в Україні.

Ще один неназваний польський експерт назвав польському порталу niezalezna.pl безсумнівним те, що це зброя, яку росіяни захопили у Грузії.

”Це очевидна російська провокація та черговий доказ, що зброя для сепаратистів поставляється з Росії. Російська армія забрала кілька такого типу ПЗРК під час російсько-грузинської війни 2008 року. Це єдина можливість, через яку Росія могла здобути їх”, - відзначив він.

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Міністерство оборони Польщі відмовилось прокоментувати УНІАН, яким чином польський ПЗРК міг опинитись в Україні, а представник польського оборонного холдингу Polski Holding Obrony (PHO) назвала передчасним стверджувати, що виявлена українськими силовиками техніка була вироблена у Польщі.

”Поки не будемо мати більше інформації - не можемо підтвердити, що це наша продукція”, - сказала прес-секретар PHO Моніка Конєцко.

Вона відзначила, що поляки точно не поставляли Grom до Росії, оскільки росіяни виробляють конкурентну до цієї установки власну зброю, а також в Україну.

TVN24 зазначає, що оприлюднені фото ПЗРК свідчать, що це установка Grom E2, яку створили польські експерти на базі радянської ”Ігли”. Це підтверджують відповідне маркування та польські написи.

Водночас журналісти звертають увагу, що пусковий механізм на ній, швидше за все, російського виробництва через написи російською мовою на ньому.

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Як повідомляв УНІАН, днями українські силовики Краматорську затримали групу бойовиків з ПЗРК, серед яких були двоє людей, котрі представились російськими журналістами.

Раніше проросійські сепаратисти, котрі називають себе ”народним ополченням”, збили кілька українських військових вертольотів, в чому експерти побачили підтвердження, що насправді за безпорядками на Донбасі стоять професійні російські диверсійні групи, а не звичайні громадяни.