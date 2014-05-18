Під Краматорськом захопили "журналістів із РФ" та переносний зенітно-ракетний комплекс
Бойовики були захоплені українськими силовиками.
В ходіантитерористичних дій переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) та декілька бойовиків були захоплені.
Про це повідомляє керівник групи "Інформаційний Супротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Українськими силовиками була отримана оперативна інформація про підготовку поблизу аеродрому під Краматорськом позиції для стрільби з ПЗРК.
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"Двоє із затриманих представилися російськими журналістами. При собі дані громадяни мали телекамеру та вели зйомку підготовки до штурму позицій українських силовиків, - пише Тимчук. - Затримані будуть передані правоохоронним органам України".
Також, як повідомляє Владислав Селезньов, підполковник, який входить до оперативної групи з інформування АТО, на своїй сторінці у Facebook, за підсумками операції українських військовослужбовців було знищено бойовий розрахунок терористів, а журналісти - громадяни Російської Федерації, які перебували в загоні терористів і знімали їх дії в режимі онлайн, передані правоохоронцям. На місці вогневої позиції терористів було вилучено переносний зенітний комплекс іноземного виробництва.
"Такі моделі ПЗРК не перебувають на озброєнні Збройних Сил України", - повідомляє він.