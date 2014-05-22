Володимир Кличко профінансував закупівлю бронежилетів для військових, які їдуть на Луганщину

Лідер партії «УДАР», кандидат в мери Києва Віталій Кличко і всесвітній чемпіон з боксу Володимир Кличко відвідали 22-гу окрему бригаду Нацгвардії у Києві та поспілкувалися з військовими.

До братів Кличків звернулися керівники військової частини з проханням допомогти придбати бронежилети для групи військових, які наступного тижня виїжджають на Луганщину. Володимир профінансував закупівлю сучасних бронежилетів на суму 250 тисяч гривень.

«Бронежилети вже придбані, найближчим часом вони будуть доставлені, – відзначив Володимир Кличко у спілкуванні з військовими. – Наша держава залишиться єдиною й цілісною. І ніякі сепаратисти й терористи цьому не завадять. Ситуація дуже складна. Але в тому, що відбувається в країні, є і позитив. Ми ніколи не повернемося в пострадянські чи радянські часи, як це намагалася зробити влада Росії. Наша свідомість буде змінюватися. Корупції буде покладений край. Але корупційну систему потрібно ламати не тільки політикам, а й кожному з нас. І починати потрібно із себе», – сказав світовий чемпіон.

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Він висловив сподівання, що вибори Президента відбудуться в один тур, і з приходом нової влади в країні розпочнуться зміни. «Після кризи завжди настає підйом. І я сподіваюся, що в нашій країні підйом розпочнеться найближчим часом. Я пишаюся нашою українською нацією. Ми не тільки освічені й працьовиті, ми ще й красива нація», – підкреслив Володимир Кличко.

Водночас Віталій Кличко наголосив на необхідності не тільки сучасного технічного оснащення Збройних Сил, а й гідного фінансування та соціальної підтримки військових.

«До нас звернулося ваше керівництво. І сказали, що частина з вас їде у східні регіони, щоби захищати незалежність і цілісність країни від терористів. Кажуть, немає бронежилетів. Вони потрібні, це фізичний захист. Але найголовніший «бронежилет» – це фінансові й соціальні гарантії для вас та ваших родин. І на цьому теж має сьогодні зосередитися держава, здійснюючи реформи», – зазначив Віталій Кличко.