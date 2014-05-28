Обаму просять ввести санкції проти Путіна та уряду РФ через ситуацію в Україні - петиція

Про це йдеться на сайті Білого дому.

У зверненні зазначається, що починаючи з 26 лютого проросійські сили поступово почали брати під контроль Кримський півострів, і широко розповсюдженою думкою було те, що це робилося руками російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків.

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1 березня Путін звернувся до Ради федерації РФ для отримання дозволу на використання збройних сил Росії в Україні, а 18 березня Росія анексувала Крим.

«17 квітня президент Росії Володимир Путін підтвердив участь Росії у розпалюванні ситуації в Криму, відзначивши, що це були «звичайно, російські військовослужбовці за підтримки кримських сил самооборони», - йдеться у петиції.

Крім того, її автори нагадують, що починаючи з квітня у східній Україні проросійські сили почали захоплення урядових будівель, місцевого управління, міліцейських відділків.

«Ми вимагаємо ввести особисті санкції проти Путіна і уряду Російської Федерації», – наголошується у зверненні до Обами.

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Як відомо, для того, аби адміністрація президента США розглянула петицію, вона має зібрати не менше 100 тис. підписів за місяць.

Відповідну петицію було зареєстровано 22 травня і вона зібрала підписи 13 тис. 539 осіб.

Водночас, зареєстрована 23 квітня петиція про визнання Росії спонсором тероризму на сайті Білого дому набрала 103 тис. 992 підписи.

Ознайомитися з петицією можна на сайті Білого дому.