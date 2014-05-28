Порошенко попросив "трохи часу" на підписання основної частини Угоди з ЄС - The Wall Street Journal

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на "декількох" провідних лідерів Європейського Союзу, які спілкувалися з майбутнім українським Президентом.

За словами посадовців, вони не побачили у Порошенка ознак сумніву, чи варто підписувати Угоду, і очікують на її підписання протягом "пари місяців".

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За даними видання, у понеділок Порошенко мав дві окремі зустрічі з європейськими лідерами - президентом Єврокомісії Жозе-Мануелем Баррозу та головою Європейської Ради Германом ван Ромпеєм.

Пізніше представник ван Ромпея Дідьє Сіувс заявив на зустрічі провідних посадовців держав-членів ЄС, що Порошенко попросив ван Ромпея про "трохи більше часу". Про це начебто заявили декілька людей, що були присутні на зустрічі.

Водночас, речниця Порошенка заявила, що він обговорить терміни підписання основної частини Угоди після зустрічей з кількома європейськими лідерами наступного тижня в Польщі, повідомляє видання.