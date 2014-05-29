Затриманий СБУ бойовик розповів про спецпідготовку в польовому таборі у Росії

СБУ затримала бойовика, який на допиті розповів про спецпідготовку у польовому таборі в Ростовській області Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, одного з учасників озброєної терористичної групи – громадянина України, який намагався виїхати з району проведення антитерористичної операції, співробітники СБУ спільно з МВС затримали 26 травня на території Ізюмського району Харківської області.

У затриманого вилучено автомат Калашникова АК-74 з підствольним гранатометом, магазинами та набоями до нього, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26 «Муха», зазначається в повідомленні.

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За даними СБУ, під час допиту зловмисник повідомив, що проходив бойову військову підготовку у польовому таборі на території Ростовської області РФ разом з військовослужбовцями строкової служби Росії.

Навчання у таборі проводили діючі співробітники ГРУ та ФСБ РФ, одного з яких звали Ігорем Бєзлєром на прізвисько «Бєс», повідомив затриманий. Разом з ним у таборі проходили навчання близько 150 осіб, які були поділені на 9 тактичних груп на чолі з особами, що мали досвід ведення бойових дій. Під час навчання майбутнім бойовикам забороняли користуватися мобільними телефонами та Інтернетом. За словами затриманого, єдине, що їм дозволяли дивитися, це програми новин на російському канал «Росія 24».

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Після тренувань його разом з іншими учасниками табору було направлено до Донецької області із завданням вести бойові дії з силами Національної гвардії України, а також здійснювати збройні напади на блокпости українських Збройних сил, зазначили в СБУ.

Наразі щодо затриманого тривають відповідні слідчі дії, підкреслили в прес-центрі.