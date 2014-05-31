На Луганщині прикордонники підрозділу "Дякове" на БРДМ відбили атаку бойовиків без втрат

У Луганській області прикордонники загону прикордонного відділу "Дякове" без втрат відбили атаку озброєних терористів, які втекли та забрали з собою міномети.

Про це повідомив заступник командира батальйону "Азов" Ярослав Гончар на своїй сторінці в Facebook.

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"Обійшлося! Загиблих немає, троє поранених. Прикордонники прибули на БРДМах, подарованих їм місцевим бізнесменом, і сепаратисти відступили, забравши з собою міномети. На інші напрями начебто теж не підуть", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, терористи почали штурм відділу прикордонної служби "Дякове" Луганського прикордонного загону Держприкордонслужби України. За інформацією Дмитра Тимчука, у штурмі брали участь близько 80 бойовиків, вони були озброєні автоматами, кулеметами та ручними гранатометами.