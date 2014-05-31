США хочуть провести консультації з Європою щодо третього рівня санкцій проти Росії

США потрібно провести консультації з Європою щодо можливого третього рівня санкцій щодо Росії. Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив посол США в Україні Джеффрі Пайетт.

"Дуже важливо і для Сполучених Штатів, і для наших європейських партнерів продовжувати чинити тиск на Росію. Що стосується можливої наступної хвилі санкцій, то нам необхідно провести консультації з нашими європейськими союзниками найближчим часом. Наступного тижня президент Обама буде в Європі з візитом, так що можливостей для таких консультацій у нього буде достатньо", - сказав він.

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Також Пайетт зазначив, що санкції, введені проти Росії, вже зіграли і продовжують грати свою роль.

Посол США наголосив, що санкції проти РФ були одним з тих факторів, які допомогли провести вибори "досить успішно".