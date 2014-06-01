Другий батальйон Нацгвардії заступив на бойові пости навколо Слов'янська - Парубій
20:43, 01 червня 2014Політика
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Парубій зазначив, що в неділю бійці вже здійснили перше затримання сепаратистів.
Другий батальйон Нацгвардії / Фото: Андрій Парубій / facebook.com
Другий батальйон Національної Гвардії України заступив на бойові пости навколо Слов`янська.
Про це повідомив секретар Ради Національної безпеки та оборони України Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, цей батальйон був сформований з бійців Самооборони Майдану.
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У неділю бійці вже здійснили перше затримання сепаратистів, - розповів Парубій.
Як повідомляв УНІАН, у неділю командир батальйону ”Донбас” Семен Семенченко зібрав на Майдані чотири автобуси з мобілізованими.
Мобілізованих майданівців було відправлено до тренувальної бази Національної Гвардії у Нові Петрівці.
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