Ростовський губернатор ввів надзвичайну ситуацію через невидимих "українських біженців"

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв ввів режим надзвичайної ситуації через нібито "потік біженців" з України. Про це повідомив у соцмережі уповноважений з прав дитини в РФ Павло Астахов, передає ТСН.ua.

Як повідомляється, надзвичайна ситуація оголошена в 15 прикордонних територіях. "Рішенням Губернатора Ростовської області в Прикордонних з Україною територіях ( 15 муніципалітетах) введений режим НС. Надзвичайна ситуація оголошена у зв'язку з масовим потоком біженців із зони бойових дій на Південно-Сході України", - написав Астахов у Instagram.

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Водночас, Держприкордонслужба України спростовує заяви Астахова про тисячі біженців, які "масово тікають в Ростовську область".

"Наголошуємо, що за минулу добу кордон з Росією на виїзд з України перетнуло 11 417 громадян України. Для прикладу, 2 червня ця цифра сягала 11 151 громадян України, а напередодні вихідних - 30 травня - 15 380 українців. Майже така ж кількість громадян України щодня перетинає російсько-український кордон на в'їзд в Україну", - повідомляє сайт відомства.

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Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович володіє приватним будинком біля Ростова-на-Дону, крім того саме з Ростова утікач виступав зі зверненнями. Також за даними української розвідки недалеко від Ростова-на Дону розташовується військова база, де навчають російських терористів для операцій в Україні.

Нагадаємо, в Раді пропонують ввести НС в Донецькій і Луганській областях. Проте, на сайті ВР поки відсутній текст проекту постанови та пояснювальна записка до нього