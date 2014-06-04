Прикордонники при відбитті атаки знищили 3 бойовиків та автомобіль з боєприпасами

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, за даними відомства, було прийнято рішення передислокувати низку прикордонних відділів, що на кордоні з Росією, ближче до лінії кордону для посилення контролю.

«У зв’язку з вкрай різким загостренням ситуації навколо Луганського прикордонного загону та низки прикордонних відділів Луганського та Донецького загонів, що унеможливило виконання прикордонниками своїх обов’язків, в ніч з 3 на 4 червня та у першій половині 4 червня було проведено спеціальну операцію щодо переміщення персоналу, зброї та майна деяких підрозділів на рубежі, визначені безпосередньо біля лінії державного кордону», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛуганських прикордонників оточила величезна кількість бойовиків з гранатометами

Як зазначили у відомстві, така передислокація сил та засобів прикордонної служби дозволяє посилити контроль за лінією держкордону України, в тому числі, на загрозливих напрямках.

При цьому в Держприкордонслужбі повідомили, що під час передислокації один із відділів зазнав збройного нападу терористів, які відкрили вогонь на ураження. В ході перестрілки було знищено трьох терористів, 1 АГС (автоматичний гранатомет станковий) та автомобіль з боєприпасами.

Після бою колона продовжила рух до нового місця дислокації, йдеться в повідомленні

З приводу публікацій в окремих ЗМІ щодо захоплення підрозділів, полонення прикордонників, Держприкордонслужба заявила, що «всі відділи прикордонної служби, у тому числі й передислоковані, виконують завдання у повному обсязі».