Прем’єр Великої Британії: наступний місяць для РФ буде вирішальним

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, про це прем’єр-міністр Великої Британії заявив у четвер в Брюсселі на прес-конференції по завершенню саміту G-7.

„На саміті ми були чіткими з трьох речей. Перше: статус-кво не є прийнятним. Продовження дестабілізації східної України повинно зупинитися. Друге: є декілька речей, які повинні відбутися. Президент Путін повинен визнати законність виборів президента Порошенка, припинити постачання зброї через кордон, а також припинити підтримку Росією сепаратистських груп. І третє – якщо цього не станеться, секторальні санкції невідворотні. Наступний місяць буде важливим для оцінки дій містера Путіна щодо цих кроків”, - заявив Кемерон.Читайте такожЛідери G-7 на заходах в Нормандії поінформують Путіна про ухвалені на саміті рішення

За словам британського прем’єра, він буде закликати Путіна „зробити це під час зустрічі сьогодні”.

Кемерон підкреслив, що держави «Великої сімки» були єдиними в чіткій підтримці українського народу, „його права вибирати власне майбутнє та у сильному меседжі президенту Путіну, що дії Росії повністю неприйнятні і не відповідають цінностям цієї групи демократій”. „Тому Росії більше немає місця за столом з нами”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз разом з США та низкою інших західних держав уже запровадив дві фази санкцій проти Російської Федерації за те, що вона в березні цього року силою приєднала до свого складу Крим.

Санкції, котрі передбачають замороження активів та візові обмеження, були введені проти кількох десятків російських високопосадовців, в тому числі, з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. У рамках третього етапу санкції можуть бути введені проти секторів російської економіки.Читайте такожБаррозу вважає політичною санкцією проти РФ перенесення саміту G-7 з Сочі до Брюсселю

3 березня ц. р. країни "Великої сімки" у спільній заяві засудили вторгнення Росії на територію України та скасували підготовку до саміту "Великої вісімки" у Сочі, запланованого на червень.

4 червня на саміті лідери країн «Великої сімки» засудили дії Росії, які порушують суверенітет України, та підтвердили намір вдатися до більш суворих санкцій, якщо цього вимагатиме ситуація.

Порошенко 6 червня здійснить візит до Франції на запрошення французького президента Франсуа Олланда з метою участі у міжнародних заходах з нагоди відзначення 70-ї річниці висадки десанту антигітлерівської коаліції в 1944 році у Нормандії.

На ці заходи до Нормандії запрошено і Путіна.