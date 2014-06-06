Яценюк прогнозує початок економічного зростання в Україні з 2016 року

23:09, 06 червня 2014
Політика
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Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк прогнозує початок економічного зростання в Україні з 2016 року.

Арсеній Яценюк

Про це він заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Нам треба два роки на відновлення економічного зростання. З 2016 року почнеться економічне зростання», - сказав глава уряду.

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Раніше він прогнозував, що за підсумками 2014 року спад економіки України становитиме 5%.

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