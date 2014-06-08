Майдан вимагає дострокових виборів до Верховної Ради
Учасники Громадського віча на Майдані вимагають дострокових виборів до Верховної Ради і термінового призначення дати їхнього проведення.
Як передає кореспондент УНІАН, таку вимогу до нового президента України Петра Порошенка та до діючого парламенту озвучили представники Ради Майдану.
Як зазначали учасники віча, Майдан не розходиться і не припиняється з багатьох причин, й однією з головних є те, що “досі у вищому законодавчому органі влади знаходяться люди, які 16 січня проголосували за диктаторські закони”, і багато із цих людей не приходять на засідання ВР, не підтримують реформи.
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Майдан наголошує, що вибори повинні проводитись за пропорційною системою, а громада має формувата списки. Також учасники віча вимагають зниження прохідного бар’єру у Верховну Раду до 3%, «оскільки нинішній бар’єр не дає можливості потрапити в парламент молодим політичним силам, які народжені Майданом».
Крім того, серед вимог - фінансова прозорість партій: звіти перед громадянами про джерела надходження коштів та витрати на виборчі кампанії перед голосуванням.
«Наступна наша вимога - це забезпечити належні заходи безпеки, щоб виборці усіх регіонів могли висловити свою позицію щодо того, хто має бути у Верховній Раді. Ми не можемо обрати Раду тільки частиною України. Донецьк, Луганськ та Крим повинні також обирати своїх представників до Верховної Ради», - наголосили учасники віча на Майдані.