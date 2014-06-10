ЗМІ: Бойовики з "ДНР" викрали міліціонерів, які зробили зауваження підліткам зі спиртними напоями

Прихильники самопроголошеної "Донецької народної республіки" викрали співробітників міліції, які здійснювали патрулювання в центрі Донецька в ніч на вівторок. Про це "ОстроВу" повідомили очевидці події.

Близько 3 години ночі група неповнолітніх підлітків розпивала спиртні напої в районі парку кованих фігур.

"Міліціонери, які патрулювали центр, зробили їм зауваження, після чого почалася словесна перепалка", - розповів очевидець.

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Потім один з підлітків заявив, що зараз він зателефонує своїм родичам.

Після дзвінка до парку кованих фігур приїхала група автоматників, яка представилася активістами "ДНР". Вони відвезли міліціонерів у невідомому напрямку.

На даний час доля міліцейського патруля з'ясовується.