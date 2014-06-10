На Донбасі терористи викрали проукраїнського активіста Миколу Рудого - очевидці

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 9 червня, Рудий вирішив довести на автомобілі своїх знайомих двох жінок - матір з донькою до залізничної станції Сіверськ. Але, за словами очевидців, цей автомобілі в селі Закотне зупинили терористи, база яких розташувалася в цьому населеному пункті.

«Терористи під'їхали на двох машинах, одна з яких - чорний Джип. Перегородивши дорогу, вони змусили зупинитися автомобіль, за кермом якого сидів Рудий і силоміць всіх висадили», - розповіли очевидці, зазначивши, що «озброєні люди звинувачували Рудого в пособництві «Правому сектору».

Потім пасажирів, яких Рудий віз на станцію Сіверськ, відпустили: матір відправили на попутній машині назад до Червоного Лиману, а її дочку довезли до потрібної їй залізничної станції, де вона сіла на електричку.

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За словами очевидців, викрадення активіста Рудого сталося в селі Закотне 9 червня близько 15.00, зв'язок з ним був втрачений і досі нічого про його місцеперебування невідомо.

За словами громадських діячів-однодумців Рудого, він завжди відкрито виступав за єдність України, брав свого часу активну участь у мирних акціях на підтримку цілісності країни, «але сьогодні невідомо, де він і де його автомобіль».