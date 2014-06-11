Командування Нацгвардії ініціює надання статусу учасників бойових дій військовим, задіяним в АТО



Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, після повернення із зони АТО, резервістам у посвідченні про відрядження штабом Північного територіального управління було зроблено відповідний запис із вказівкою населеного пункту м. Павлоград, де з ними проводилися учбово-методичні збори.

Після прибуття всіх військовослужбовців до м. Києва з пунктів несення служби їм будуть зроблені відповідні додаткові записи із вказівкою інших населених пунктів, куди вони згодом були передислоковані та виконували службово-бойові завдання, покладені на Нацгвардію.

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Добові та премія за участь у діях АТО виплачена всім резервістам у повному обсязі згідно чинного законодавства, зазначили у прес-службі.

«Наразі проводяться роз’яснювальні бесіди керівництвом Північного територіального управління Національної гвардії щодо врегулювання проблемних питань», - йдеться у повідомленні.

Також у Нацгвардії повідомили, що за ініціативою командування, до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантій їх соціального захисту» будуть внесені зміни щодо набуття категорії резервістів та військовозобов’язаних, які брали участь у проведенні АТО, статусу учасників бойових дій.