Російські далекобійники погрожують перекрити трасу в Криму

Вартість поромних перевезень для вантажівок підскочила вдвічі, повідомляє ТСН з посиланням на сюжет "Новин 2+2".

Нині за одну фуру треба викласти 22 тисячі рублів – це понад 7 тисяч гривень. Раніше квиток на пором з Феодосії до Новоросійська коштував 11,5 тисяч рублів. Водії обурені – кажуть, їх про підвищення не попередили і тепер вони застрягли на кримському березі.

Зручну та звичну поромну переправу Керч-Кавказ для вантажівок закрили, сподіваючись на потоки туристів у Крим з Росії, її віддали виключно для пасажирських перевезень. Тож маршрут Феодосія-Новоросійськ – єдиний можливий. Потоків туристів не дочекалися, натомість доставка продуктів на півострів опинилася під загрозою зриву, адже пропускна здатність Новоросійської переправи дуже низька - фури тижнями стоять у чергах.

Читайте такожКвитки на потяги з Криму не подорожчали - «Укрзалізниця»За підрахунками єдиної транспортної дирекції Росії, перевезення однієї вантажівки поромом з Новоросійська до Феодосії коштує 55 тисяч рублів, бо замість п'яти кілометрів через Керченську затоку нині порому доводиться долати майже дві сотні морем.

Проте, мовляв, уряд стримує ціни, тож бере з водіїв вдвічі менше. Однак перевізників нові тарифи не влаштовують. Вони відмовляються возити товари на півострів. Якщо тариф не знизять, далекобійники погрожують перекрити дорогу. А кримчанам, вочевидь, слід готуватися до дефіциту та чергового стрибка цін.