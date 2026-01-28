Верховній Раді пропонують повернути українцям вихідні на свята

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що подав відповідний законопроєкт, бо до нього надійшло чимало звернень від людей з цього питання.

В парламент України подано законопроєкт, який передбачає повернення українцям вихідних на свята, як це було до повномасштабного російського вторгнення. Законопроєкт №14403 від 26 січня 2026 року подав народний депутат Олексій Гончаренко. В своєму Telegram-каналі він пояснив, чому вніс в Верховну Раду таку пропозицію.

Зокрема, народний депутат зазначив, що цивільним особам він пропонує встановити вихідні дні у всі офіційно визначені державні свята України.

Що стосується військових, то народний депутат вважає, що якщо на святкові дні захисник був на службі, йому слід додати вихідні дні до щорічної основної відпустки або надати компенсацію.

Гончаренко також пояснив, чому він подав такий законопроєкт. Як він зазначив, під час різдвяних свят до нього надійшло чимало звернень від людей, які не розуміють, чому не зробити хоча б один вихідний день на Різдво або Новий рік.

Нардеп зазначив, що це логічне питання. Він додав, що розуміє, що в країні війна, але люди виснажені й хоча б один додатковий вихідний з близькими міг би дати їм сил.

"Цей один день з близькими може дати їм більше сили працювати далі, ніж продовжувати роботу на виснаження", - написав Гончаренко.

Він закликав колег дослухатися до людей та підтримати його законопроєкт.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України проголосувала за продовження в країні воєнного стану та загальної мобілізації до 4 травня 2026 року. Рішення про продовження воєнного стану підтримали 330 народних депутатів, а про мобілізацію - 312 чиновників. Це вже 18-е голосування в парламенті. Кожного разу термін продовжується на 90 діб. Чинний строк мав би закінчитися 3 лютого.

Також ми писали, що перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів, що перші напрацювання щодо підготовки до виборів будуть представлені у лютому. Корнієнко зазначив, що робоча група з підготовки законодавчих пропозицій вже провела два засідання. Він додав, що було заслухано конституціоналістів, вчених, експертів, а також відбувся обмін політичними думками. Оскільки спектр питань дуже широкий, за словами нардепа, було прийнято рішення сформувати сім підгруп, які зараз працюють.

