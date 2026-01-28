Новітній китайський бомбардувальник із секретною технологією стане значно швидшим

Ця технологія дозволить китайським бомбардувальникам наступного покоління стелс-технології наближатися до надзвукових швидкостей, зберігаючи при цьому низьку радіолокаційну помітність.

Китайський бомбардувальник новітнього покоління, що володіє секретною технологією, може стати на 62% швидшим, не втрачаючи при цьому стелс-захисту.

Як пише Interesting Engineering, у свіжому дослідженні китайських вчених стверджується, що технологія дозволяє збільшити безпечну швидкість польоту на 62,5% за рахунок використання бортових датчиків замість структурних змін.

Відзначається, що китайські дослідники в галузі аерокосмічної техніки представили велике досягнення в проектуванні літаків, яке може змінити майбутнє стелс-бомбардувальників. Робота вказує на спосіб, що дозволяє літакам типу "літаюче крило" літати набагато швидше, ніж раніше.

У разі впровадження ця технологія дозволить китайським бомбардувальникам наступного покоління стелс-технології наближатися до надзвукових швидкостей або перевищувати їх, зберігаючи при цьому низьку радіолокаційну помітність.

Це оголошення сигналізує про потенційну зміну балансу між швидкістю і стелс-технологією, що існував десятиліттями і довгий час обмежував конструкції бомбардувальників США і РФ.

Видання зазначило, що інженери вивчають літаки типу "літаюче крило" з 1930-х років. У цій компоновці фюзеляж і крила зливаються в єдину широку поверхню. Така форма знижує опір, підвищує паливну ефективність і значно зменшує радіолокаційне відбиття.

Однак у конструкції "літаюче крило" є серйозний недолік. Без хвостового оперення літак швидко реагує на зміни тангажу. У той же час його довгі і тонкі крила можуть гнутися від високошвидкісного повітряного потоку. При збільшенні швидкості такий вигин може перерости в сильну вібрацію по всій конструкції. Це може дестабілізувати літак за лічені секунди. У крайніх випадках вібрація може привести до того, що літак розвалиться прямо в повітрі.

Щоб уникнути цього ризику, швидкість польоту літаків типу "літаюче крило", таких як B-2, обмежена дозвуковими швидкостями, значно нижчими за швидкість звуку, приблизно 1234 км/год на висоті. Це обмеження знижує їхню здатність швидко досягати цілей або уникати виявлення засобами протиповітряної оборони.

Що розробили китайські вчені

У новій роботі китайські вчені запропонували рішення цієї давньої проблеми. "Нова технологія підвищує безпечну швидкість польоту на 62,5%, встановлюючи світовий рекорд у цій галузі", - йдеться в прес-релізі Нанкінського університету авіації і космонавтики.

Підхід заснований на активному придушенні. Замість додавання важких підсилень або перепроектування планера система використовує бортові датчики. Ці датчики постійно відстежують умови польоту і виявляють ранні ознаки вібрації.

На основі цих даних система швидко коригує повітряний потік навколо крил. Реакція діє як невидима підтримка, зупиняючи вібрацію до того, як вона зможе посилитися. Метод не вимагає серйозних структурних змін, що спрощує його інтеграцію в майбутні конструкції.

Десять років досліджень і реальних льотних випробувань

Команда витратила 10 років на розробку теорії, що лежить в основі системи. Вони спростили метод прогнозування вібрації, звівши його до чотирьох ключових факторів. Це дозволило їм розробити перше в Китаї повністю незалежне програмне забезпечення для моделювання жорстко-пружної, сполученої динаміки польоту, що описує взаємодію гнучкого крила з фюзеляжем літака на високих швидкостях.

Для підтвердження цієї ідеї дослідники створили безпілотник типу "літаюче крило" з довгими вузькими крилами. Під час випробувальних польотів літак досяг швидкості на 62,5% вище нормальної межі флаттера, перш ніж виникла вібрація. Це встановило світовий еталон швидкісних характеристик літаючих крил.

Як пояснили китайські вчені, "якщо певна модель літака в даний час може літати зі швидкістю 0,5 Маха, то за допомогою нової технології її швидкість може бути збільшена до 0,7 Маха, а її конструкція стане більш стабільною".

0,7 Маха - це приблизно 864 км/год на крейсерській висоті.

Що це означає для майбутніх бомбардувальників

Очікується, що майбутній китайський бомбардувальник H-20 буде використовувати компонування "літаюче крило", аналогічне компонуванню B-2. Завдяки технології придушення вібрації він зможе літати значно швидше, залишаючись при цьому малопомітним. Він буде поєднувати в собі маскування з поліпшеною швидкістю і реакцією, і потенційно змінить підхід до проектування і застосування майбутніх військово-повітряних сил.

