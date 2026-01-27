14 країн Європи закривають Балтійське море для тіньового флоту РФ

Вони звернулися до Міжнародного морського співтовариства з відповідною заявою.

14 європейських країн заявили, що закривають Балтійське море для суден російського тіньового флоту. Про це у спільному листі держав, який оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії.

Відтепер танкери зі сумнівним статусом реєстрації або без відповідних документів прирівнюватимуться до суден без прапора. Відповідно, країни матимуть підстави для їх затримання затримання.

До цієї ініціативи долучилися Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Велика Британія та Ісландія.

Країни закликали морську спільноту посилити безпеку в Балтійському та Північному морях. Головна вимога – суворе дотримання міжнародного права всіма суднами, що здійснюють вільне судноплавство. Заклик стосується державних органів, реєстрів прапорів, судноплавних компаній та безпосередньо моряків.

У листі зазначається, що судна повинні ходити під прапором лише однієї держави. Водночас ті кораблі, що пливуть під прапорами двох або більше країн, використовуючи їх з міркувань зручності, можуть вважатися судном без громадянства.

Крім того, судна повинні мати чинну документацію та сертифікацію.

Тіньовий флот РФ: результати санкційного тиску

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про результати скоординованого тиску на діяльність російського тіньового флоту. За його словами, щонайменше 20% суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден.

Разом з тим, як зазначав президент, обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

