Китай хоче об’єднатися з Росією, щоб відповідати на сучасні виклики, - Le Monde

Пекін прагне об’єднатися з Москвою, щоб сприяти глобальній безпеці та стабільності.

Китай готовий посилити стратегічну координацію з Росією та спільно покращити здатність реагувати на ризики та виклики.

Про це сказав міністр оборони Китаю Дун Цзюнь російському колезі Андрію Бєлоусову під час відеоконференції, повідомляє Le Monde.

"Китай готовий співпрацювати з Росією для зміцнення стратегічної координації, збагачення співпраці та вдосконалення механізмів обміну", – заявив Цзюнь.

За його словами, дві країни повинні "спільно зміцнити свою здатність реагувати на різні ризики та виклики, а також об’єднатися, щоб сприяти глобальній безпеці та стабільності".

Міністерство оборони Росії, зі свого боку, привітало той факт, що "всеохопне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм стабільно розвивається".

Співпраця Китаю і РФ

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що Китай надає Росії супутникові дані, які та використовує для ракетних ударів по Україні. Зафіксовано факти взаємодії РФ і Китаю у "проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження".

На початку року перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський розповів, що зараз між Китаєм та РФ реалізується понад 60 проєктів. Їх загальна вартість складає понад $100 млрд, і вони покривають одразу кілька сфер, в тому числі й військово-промисловий комплекс.

