Росіяни тиснуть біля Степногірська і намагаються накопичити піхоту, - DeepState

Також йдуть постійні спроби окупантів просунутися через Приморське в глибину території Запорізької області.

Окупанти не полишають спроб рухатися в Степногірську Запорізької області, а також йдуть постійні спроби просунутися через Приморське в глибину території.

Про це йдеться у повідомленні українського моніторингового каналу DeepState. Аналітики проєкту зазначили, що за останні кілька днів зафіксовано кілька точок кацапської піхоти в кількості від одного до групи з 2-4 бійців.

"Пілоти Сил Оборони щоденно працюють по противнику, намагаючись не дати закріпитися і накопичувати свою піхоту для подальшого просування", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що фіксуються також спроби інфільтрацій в Лук'янівському та Новояковлівці. "В останньому досі проводять зачистку, вишукуючи групу росіян, яким вдалося пролізти і сховатися в селі. Однак проживуть вони там недовго без жодної підтримки", - констатували аналітики.

У повідомленні також вказується, що нещодавно начальник генштабу ЗС РФ заявив про активний наступ на Запоріжжя і відмітив "досягнення короткої дистанції до міста".

"Однак варто зауважити одну деталь, що "досягнення" здійснюються одноразовими штурмовими діями, де піхоту успішно ліквідовують українські пілоти", - констатували аналітики.

Ситуація на Запорізькому напрямку

15 січня аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що російські війська захопили село Красногірське у Запорізькій області. Тоді ж зазначалося, що росіяни просунулися в місті Гуляйполе та ще двох населених пунктах.

А 24 січня речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомляв, що окупанти мінують Гуляйполе, щоб не дати українським військам просунутися.

