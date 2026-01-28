В Білому домі повісили фото Трампа та Путіна

Журналістка Елізабет Ландерс, яка й помітила появу спільного фото політиків, зазначила, що воно висить поряд з фото Трампа з онукою.

В вестибюлі Білого дому, що з'єднує західне крило з резиденцією, на стіні повісили фото президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, повідомила в соцмережі Х журналістка Елізабет Ландерс.

Вона зазначила, що спільне фото лідерів двох країн було, ймовірно, зроблено під час саміту на Алясці минулого року.

"Також я помітила у вестибюлі, що з'єднує західне крило з резиденцією, щось, чого раніше не бачив: фотографію в рамці, на якій зображені президенти Трамп і Путін на літньому саміті в Алясці", - написала Ландерс.

Журналістка додала, що під цим фото нижче є ще один знімок, на якому президент США Дональд Трамп позує з одним зі своїх онуків.

Ландерс опублікувала фото Путіна та Трампа, що підтверджує цей факт.

Путін та Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що саміт на Алясці відбувся 15 серпня 2025 року й головною його темою була війна в Україні. Як писало видання The New York Times, для очільника Кремля він став демонстративним виходом з ізоляції після нападу на Україну в 2022 році.

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін демонстрували дружбу та обмінювалися компліментами, але в результаті не досягли жодної угоди щодо припинення війни в Україні.

Також ми писали, що нещодавно прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що методи очільника Білого дому в політиці не дуже відповідають курсу Росії на формування багатополярного світу. Пєсков заявив, що Трамп є прихильником вирішення всього "через коліно", по-російськи. Він зазначив, що ті, хто нахиляються, будуть й далі це робити, "головне - цього не робити нам".

