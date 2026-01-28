В’язниці, мігранти і обман: Кремль шукає нових окупантів будь-якою ціною, - AP

На тлі великих втрат Росія шукає солдатів у в’язницях і за кордоном.

Росія активізувала пошук нових військовослужбовців для війни проти України, пропонуючи великі грошові бонуси, звільнення з в’язниць та спрощене отримання громадянства іноземцям. Так Москва намагається поповнити армію після майже чотирьох років бойових дій і водночас уникнути непопулярної загальнонаціональної мобілізації, пише Associated Press.

Для росіян із середнім доходом контракт означає значні виплати. Для ув’язнених – шанс уникнути жорстких умов утримання. Для мігрантів – швидкий шлях до легалізації в Росії. Єдина умова – підписати контракт і вирушити на війну в Україну.

Скільки військ Росія має в Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив минулого місяця, що в Україні воюють близько 700 тисяч російських військовослужбовців. Подібні цифри він називав і раніше, однак незалежно перевірити їх неможливо.

Втрати Москва офіційно майже не розкриває. За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, станом на літо минулого року понад 1 мільйон російських військових могли бути вбиті або поранені.

Незалежний проєкт "Медіазона" разом із BBC і волонтерами ідентифікував понад 160 тисяч загиблих, з яких більш як 550 – іноземці з понад двох десятків країн.

"Добровільна" служба замість мобілізації

На відміну від України, де з 2022 року діє воєнний стан і мобілізація, Кремль уникає нового масового призову. Після часткової мобілізації восени 2022 року, коли було призвано 300 тисяч чоловіків і десятки тисяч втекли з країни, влада зробила ставку на так звану добровільну контрактну службу.

Путін стверджує, що у 2024 році контракти підписали понад 400 тисяч осіб, але ці дані не підтверджені незалежно. Правозахисники зазначають, що багато контрактів формально укладаються на рік, але автоматично продовжуються на невизначений термін.

Фінансові стимули та тиск

Російська влада пропонує високі зарплати, податкові пільги, списання боргів і регіональні бонуси, які подекуди сягають десятків тисяч доларів.

Наприклад, у Ханти-Мансійському окрузі сукупні виплати новобранцю можуть становити близько 50 тисяч доларів, що більш ніж удвічі перевищує середній річний дохід у регіоні.

Водночас ЗМІ та правозахисники повідомляють про тиск на строковиків віком 18–30 років, яких формально не мали відправляти на фронт, але змушують підписувати контракти. Активно вербують і ув’язнених – практику, яку спершу застосовувала ПВК "Вагнер", а згодом перейняло Міноборони РФ.

Ставка на іноземців

Окремим напрямом стало вербування іноземців. Росія ухвалила закони про прискорене надання громадянства тим, хто вступає до армії. За повідомленнями активістів, мігрантів у Росії часто затримують під час рейдів і схиляють до служби, а нових громадян направляють до військкоматів.

У листопаді Путін підписав указ, який фактично зробив військову службу обов’язковою для частини іноземців, що претендують на постійне проживання.

Чоловіки з Індії, Непалу, Бангладеш, а також з країн Африки та Близького Сходу заявляють, що їх обманом заманювали до Росії обіцянками роботи, а потім змушували підписувати військові контракти. Індія та Непал офіційно вимагали повернення своїх громадян, завербованих для війни, а Багдад повідомляє про тисячі іракців у лавах російської армії.

Війна, що дорого коштує

За даними українського агентства з питань військовополонених, на боці Росії воювали або воюють понад 18 тисяч іноземців, майже 3400 із них загинули, а сотні перебувають у полоні в Україні.

Аналітики зазначають, що Кремль став "креативнішим" у пошуку новобранців, але ці зусилля стають дедалі дорожчими. На тлі уповільнення економіки витрати на війну та вербування створюють дедалі більший тиск на російську фінансову систему.

Як повідомляв УНІАН, Росія вербує людей по всьому світу для роботи на заводі зі складання "Шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму "Алабуга Старт" на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.

