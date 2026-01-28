РФ знов атакувала Одесу дронами: сталося влучання по монастирю, спалахнула пожежа

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Російська окупаційна армія знов атакувала Одесу ударними дронами, сталося влучання на території монастиря. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 23.25.

Моніторингові канали повідомили, що з боку Чорного моря на Одесу та передмістя сунуть "Шахеди". Незабаром у місті почалися вибухи та стрілянина, ударні безпілотники фіксувалися в різних районах.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог знову атакував Одесу ударними БПЛА. У Київському районі міста зафіксовано влучання дрона по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

Відео дня

"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані уточнюються", - зазначив Кіпер.

Також посадовець зазначив, що у місті зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок. Попередньо – люди не постраждали. Триває оцінка стану будівлі та ліквідація наслідків.

Атака РФ на Одесу: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 27 січня армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. Внаслідок пошкоджено десятки житлових будинків, у тому числі у середмісті, постраждало понад 20 місцевих жителів, серед них – 6 дітей - три дівчини віком 14-17 років, 12-річна та 10-річна дівчинки, а також 10-річний хлопчик. Загинули три людини – два чоловіки та жінка. За даними прокуратури, пошкоджено дахи, фасади та скління квартир на різних поверхах 9-ти, 5-ти, 4-х та 2-поверхових житлових будинків, близько 10 приватних будинків, церкву, фітнес-центр, супермаркет. Пошкоджено та вигоріло щонайменше 5 автомобілів, що були поруч.

Вас також можуть зацікавити новини: