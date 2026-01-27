'Ситуація критична': затишне сицилійське містечко балансує на краю скелі після шторму

У місті через небезпеку закриті школи, а дорогу, яка з’єднує Нішемі з прибережною Джелою, перекрили.

Місто Нішемі на Сицилії опинилося на межі зникнення через зсув ґрунту. Зокрема, мер міста заявив, що "ситуація критична" після потужного шторму, який спричинив масштабний зсув ґрунту. Частина пагорба обвалилася, залишивши житлові будинки буквально нависаючими над урвищем, пише The Guardian.

Через зсув, що почався ще в неділю та розтягнувся фронтом приблизно на 4 км, із домівок уже евакуювали близько 1,5 тисячі людей. Розлом продовжує розширюватися, і влада побоюється, що під загрозою опиниться історичний центр міста.

"Це драматичний зсув", – заявив мер Нішемі Массіміліано Конті у відеозверненні в соцмережах, закликавши мешканців районів за межами огороджених зон залишатися вдома. За його словами, постраждалих немає, однак багато будинків зазнали серйозних пошкоджень.

Відео дня

На фото та відео з місця подій видно будинки, що перебувають на межі обвалу. Очільник служби цивільного захисту Сицилії Сальваторе Кочіна попередив: усі будівлі в радіусі 50–70 метрів неминуче обваляться.

У місті закриті школи, а дорогу, що з’єднує Нішемі з прибережною Джелою, перекрили. Частина евакуйованих мешкає у родичів, але сотні людей уже другу ніч проводять у місцевому спортивному комплексі.

Мер зізнався, що мешканці налякані. За його словами, лише у вівторок зсув просів ще на 10 метрів.

"З повітря було страшно бачити, як наш Нішемі буквально розсипається. Ситуація критична: ґрунт продовжує рухатися, а дощі ускладнюють як рятувальні роботи, так і технічні обстеження", - наголосив Конті.

Окреме занепокоєння викликає ризик повної ізоляції міста. За ситуацією стежать цілодобово, адже вона може змінитися будь-якої миті.

Італійський уряд оголосив надзвичайний стан у південних регіонах, які постраждали від циклону "Гаррі". Потужний шторм приніс зливи та хвилі заввишки до 9 метрів, зруйнував дороги, берегові укріплення й курортну інфраструктуру в Сицилії, Калабрії та на Сардинії.

Загальні збитки оцінюють більш ніж у 1 млрд євро. Уряд уже виділив перші 100 млн євро на невідкладні потреби. Міністр цивільного захисту Нелло Музумечі повідомив, що найближчим часом буде ухвалено окреме міжвідомче рішення для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Лише на Сицилії втрати сягають близько 740 млн євро, однак глава регіону Ренато Скіфані попередив, що остаточна сума може виявитися вдвічі більшою.

Саудівська Аравія заморозила проєкт гігантського кубу Mukaab - що відомо

Нагадаємо, Саудівська Аравія тимчасово зупинила реалізацію масштабного проєкту Mukaab – гігантського хмарочоса у формі куба. Ця споруда мала стати центральним елементом нового ділового району Ер-Ріяда.

За даними деяких джерел, влада королівства переглядає фінансування та загальну доцільність проєкту на тлі зростання бюджетних обмежень і корекції пріоритетів у межах програми Vision 2030.

Вас також можуть зацікавити новини: