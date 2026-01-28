Трамп: До Ірану прямує ще одна 'прекрасна армада' американських кораблів

Президент США заявив про посилення військової присутності біля Ірану та закликав Тегеран укласти угоду.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у напрямку Ірану рухається ще одна група американських військових кораблів. Про це він заявив під час виступу в Айові, передає The Jerusalem Post.

Він нагадав, що Сполучені Штати раніше вже завдали удару по іранському ядерному потенціалу в межах операції "Опівнічний молот", проведеної в червні.

"У червні ми знищили ядерний потенціал Ірану в ході операції "Опівнічний молот". Люди чекали цього 22 роки. Вони були за місяць від отримання ядерної зброї. Ми мусили це зробити", – заявив президент США.

Трамп також повідомив про подальше посилення військової присутності США в регіоні.

"Зараз до Ірану рухається ще одна прекрасна армада", – сказав він.

Водночас американський лідер висловив сподівання на дипломатичне врегулювання ситуації.

"Я справді сподіваюся, що вони укладуть угоду", – зазначив Трамп, додавши, що Іран, на його думку, "повинен був укласти угоду з самого початку".

Нагадаємо, що в Ірані з кінця грудня 2025 року тривають масові протести через економічну кризу, що переросли в антиурядове повстання. Правозахисна група Activist News Agency заявила, що в Ірані кількість загиблих під час масових протестів перевищила 4000 осіб. Більше того, ще більш ніж 9 тисяч смертей перебувають на розгляді.

На тлі цих подій ЗМІ повідомили, що ВМС США використовують неподалік Ірану авіаносець AUSS Abraham Lincoln. Він перебуває в так званій зоні "Скринька" - ретельно прорахований район у північній частині Аравійського моря. Ця зона розташована приблизно за 240–320 км на південний схід від Ормузької протоки.

