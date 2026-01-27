Ситуація на фронті під Запоріжжям погіршується, на місто чекають складні часи, - офіцер

Обстановка на Запорізькому напрямку складна, каже військовий.

Російські окупаційні війська поступово просуваються в Запорізькій області. Ворог намагається вийти на відстань, з якої він зможе завдавати ударів по Запоріжжю з артилерії.

Про це сказав в етері "Радіо Свобода" офіцер загону безпілотних систем "Б12" Костянтин Реуцький. За його словами, ситуація на фронті біля Запоріжжя складна. І обстановка там має тенденцію до погіршення.

"Відстань до Запоріжжя повільно, але невпинно скорочується. Я думаю, що ворог прагне вийти принаймні на таку дистанцію, з якої він зможе працювати по обласному центру ствольною артилерією. І якщо йому це вдасться, то Запоріжжя чекають складні часи", – сказав він.

Відео дня

Військовий зауважив, що ворог просувається і з півдня, і зі сходу. Окупанти вже захопили Гуляйполе і продовжують просування на тому напрямку:

"Запоріжжя вже перебуває під загрозою. І якщо нічого не буде зроблено, Запоріжжя чекають дуже складні часи".

Війна в Україні: ситуація на фронті

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Оріхово-Василівку Донецької області. Крім того, ворог просунувся поблизу ще чотирьох населених пунктів.

Також аналітики писали про те, що окупанти не полишають спроб рухатися в Степногірську Запорізької області. Там нагадали, що нещодавно начальник генштабу ЗС РФ заявив про активний наступ на Запоріжжя і казав про "досягнення короткої дистанції до міста".

