Федоров зробив заяву про російські дрони на Starlink

Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив оснащення російських дронів супутниковими системами Starlink.
Він наголосив на необхідності швидкої реакції на цю проблему. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на сказане міністром під час заходу "Армія дронів – 2025".
"Сьогодні росіяни запустили дрони зі Starlink. Нам потрібно реагувати дуже швидко на це. І швидкість нашої реакції, прогнозування наступних випадків і реакція на потенційні випадки мають привести до того, щоб ми не допускали проблеми для наших людей, для наших військових", – цитує агентство Федорова.
За словами Федорова, працюючи над "математикою війни", необхідно "брати швидкі рішення і доводити їх до конкретного результату".
Можемо констатувати, що санкційне блокування "Старлінків" над Росією фактично призвело у війні дронів не до послаблення противника, а його посилення – "Італмаси" і "Герані" можуть з усіма зручностями літати над українською територією, тоді як українські БПЛА, як і раніше, змушені працювати з маяками, мобільними сімками тощо.
"Шахеди" зі Starlink
Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що ворожі дрони зі Starlink – це велика небезпека. За його словами, потрібно заборонити роумінг "чужим" Starlink, які залітають у нашу країну.
Він пояснив, що росіяни можуть в режимі онлайн керувати "Шахедами", будь-якими ударними БПЛА і долітати, куди хочуть. До цього часу такі випадки фіксувалися тільки на БПЛА "Молнія".
"Флеш" акцентував, що безпілотник "Молнія", керований людиною на "Старлінці", може летіти дуже низько, уникати наших зенітних дронів, радарів і точно вражати цілі, і це проблема.