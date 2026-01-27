Росіяни вдарили 'Шахедами' по пасажирському потягу на Харківщині, є поранені

Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону.

Росія вдарила дронами по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, за попередньою інформацією, ворог атакував рухомий склад трьома БпЛА типу Shahed. Влучання – перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

"На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ", – заявив він.

Відео дня

За словами Кулеби, для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс.

"Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники. Команда Укрзалізниці. Удар по пасажирському потягу – це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", – зауважив віцепрем’єр.

Атаки РФ по Харківщині

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 25 січня, російські війська влучили ударними дронами у два багатоповерхові будинки в Харкові. Одна з них розташована поруч із торговельним центром.

В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі. Зокрема, влучання ворожого дрону було по багатоповерхівці у Салтівському районі. Також одна з постраждалих багатоповерхівок адміністративно належить до сусіднього Київського району.

Вас також можуть зацікавити новини: