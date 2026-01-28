Уряд Ірану зараз є найслабшим з часів революції 1979 року, - NYT

Протести, що спалахнули наприкінці минулого року, похитнули елементи іранського уряду.

Президент США Дональд Трамп отримав кілька звітів американських спецслужб, які вказують на ослаблення позицій іранського уряду, повідомили The New York Times кілька осіб, обізнаних з цією інформацією.

Видання зазначає, що звіти свідчать про те, що влада іранського уряду перебуває на найнижчому рівні з часу повалення шаха під час революції 1979 року.

Вказується, що протести, що спалахнули наприкінці минулого року, похитнули елементи іранського уряду, особливо коли вони поширилися на регіони країни, які чиновники вважали оплотом підтримки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

В статті йдеться, що хоча протести в країні й припинилися, уряд залишається в скрутному становищі. Розвідувальні звіти неодноразово підкреслювали, що, крім протестів, економіка Ірану є історично слабкою.

Видання поділилося, що коли в січні демонстрації поширилися, іранський уряд виявив, що має мало можливостей полегшити фінансові труднощі, які відчували сім'ї. Тому чиновники вдалися до жорстких репресій, що ще більше відштовхнуло широкі верстви населення.

При цьому, військові США нарощують свої сили в регіоні, але не ясно, які кроки може розглядати адміністрація Трампа.

"Президент Трамп постійно отримує інформацію про розвіддані з усього світу. Не отримувати регулярних звітів з цих питань було б порушенням обов'язків глави держави. Що стосується Ірану, президент Трамп продовжує уважно стежити за ситуацією", - заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп попередив, що може завдати удару по Ірану через жорстокі придушення протестів урядом Ірану в країні. Проте, поділилося видання, його радники розділилися в думках щодо переваг удару, особливо якщо це буде лише символічний удар по елементах уряду, причетних до придушення протестів.

В статті підкреслюється, що Трамп, схоже, відмовився від будь-яких негайних ударів на підтримку протестів після того, як іранський уряд скасував заплановану страту протестувальника.

Ба більше, за словами високопоставленого американського чиновника, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху також попросив президента США відкласти атаку на Іран.

Водночас, є ті, хто вважає, що зараз є можливість повалити керівництво країни. При цьому, Трамп продовжує погрожувати застосуванням сили, називаючи нарощування військово-морських сил у регіоні "армадою".

Сенатор з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив, що мета США - "покінчити з режимом", оскільки загроза страт протестувальників залишається актуальною.

"Можливо, вони перестануть вбивати їх сьогодні, але якщо вони будуть при владі наступного місяця, вони вб’ють їх тоді", - зазначив Ліндсі Грем.

Трамп також нагадав Ірану про можливість ударів по найбільш укріплених ядерних та дослідницьких об'єктах та наголосив, що уважно стежить за їхніми діями.

Раніше УНІАН повідомляв, що ВМС США використовують неподалік Ірану авіаносець AUSS Abraham Lincoln. Він перебуває в так званій зоні "Скринька" - – ретельно прорахований район у північній частині Аравійського моря. Ця зона розташована приблизно за 240–320 км на південний схід від Ормузької протоки. Якщо США віддадуть наказ про початок операції, авіаносець може здійснити швидкий прорив до узбережжя Ірану зі швидкістю понад 65 км/год. Вказується, що саме здатність "ховатися далеко – бити близько" робить "Скриньку" ключовим елементом американського військового тиску в регіоні.

Також ми писали, що правозахисна група Activist News Agency заявила, що в Ірані кількість загиблих під час масових протестів перевищила 4000 осіб. Зокрема, вони повідомляєть про 4029 загиблих. Більше того, ще більш ніж 9 тисяч смертей перебувають на розгляді. Окрім цього, в країні могли затримати понад 26 тисяч учасників протестів. Припускається, що більш ніж 5800 осіб могли отримати поранення. Влада Ірану не оприлюднила офіційних даних про кількість загиблих, лише зазначивши, що загинули "кілька тисяч" осіб.

