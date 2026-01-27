Трамп може обнулити безпекові угоди з Україною, Європа має бути готовою, - Foreign Affairs

Україні знадобиться близько 390 мільярдів доларів на бюджетну підтримку та військову допомогу в період з 2026 по 2029 рік.

Україна та її партнери потребують конкретного плану для нарощування та підтримки військової міці держави, незалежно від того, чи вдасться досягти перемирʼя. Європа має бути готовою до того, що США можуть обнулити надані гарантії.

Про це пише видання Foreign Affairs. Зазначається, що розміщення західних військ в Україні та зобовʼязання вжити заходів в разі чергового вторгнення з боку РФ будуть корисними складовими такого плану. Однак основою для довгострокового стримування мають бути власні бойові можливості України та її технологічні досягнення в галузі оборони:

"Київ потребує програми підтримки партнерів, яка поєднує великі пакети допомоги, інвестиції, придбання, співпрацю в галузі розвідки та канали підготовки кадрів як частину більш масштабного плану зміцнення збройних сил та промислової бази – в ідеалі, це має бути зусилля, яке триватиме щонайменше п’ять років", – сказано в матеріалі.

Водночас автор наголошує, що переозброєння України буде дорогим, тоді як у Європі досі не можуть забезпечити необхідні кошти для довгострокового планування. Альтернатива, за якої українські збройні сили постійно перебувають у режимі виживання, все ж таки буде набагато дорожчою.

FA зазначає, що США готові брати участь у безпековій структурі для України, яка включає як розгортання військ під керівництвом Європи, так і так звані гарантії за статтею 5. Проте навіть за умови участі США надійність європейських гарантій буде залишатися під сумнівом.

Зараз будь-який потенційний агресор розуміє, що напад на союзника США по договору спричинить військову реакцію з боку американців. Однак у випадку України ані Європа, ані США не продемонстрували готовності воювати на її боці. Ба більше, з 2022 року вони не раз наголошували, що їхня політика зосереджена на тому, щоб уникнути прямої війни з Росією.

Невизначеність посилюється мінливим характером Трампа, пише автор. Крім того, свою роль відіграють його погляди на Росію та розпалювання напруженості в трансатлантичних відносинах його погрозами щодо Гренландії:

"Навіть якщо Трамп погодиться на підтримку США на папері, мало що завадить йому порушити свою обіцянку в разі російського нападу. Він може легко оголосити угоду недійсною, повторюючи своє часте твердження, що Україна несе відповідальність за провокування російської агресії".

З огляду на це, Європа та Україна запропонували США очолити механізм моніторингу та перевірки припинення вогню. Також Київ просить Конгрес США закріпити узгоджені гарантії на законодавчому рівні. Та навіть за умови схвалення Конгресом, виконання будь-яких гарантій залежатиме від примх президента, додає автор. За його словами, ворожість Трампа до Європи та її безпекових і економічних інтересів є визначальною рисою його зовнішньої політики і, здається, лише посилюється.

Які проблеми має вирішити Україна

Щоб будь-яка довгострокова стратегія переозброєння була ефективною, Україна повинна спочатку вирішити власні проблеми, пише видання. Йдеться, зокрема, про нестачу особового складу.

"Здатність України набирати, навчати, проводити ротації та утримувати війська була виснажена виснажливим характером війни, що оголило складність формування стійкої, стійкої оборонної позиції під час бойових дій. Багаторічна планова структура, яка чітко пов'язує бачення України щодо її майбутньої військової позиції з реалістичними джерелами фінансування, допомогла б країні розпочати створення інфраструктури для формування резерву солдатів" – йдеться в матеріалі.

Водночас розгортання багатонаціональних військ повинно функціонувати як елемент ширшої архітектури безпеки, яка має підсилити, а не замінити українські збройні сили.

Питання грошей: яких сум потребує Україна

За оцінками The Economist, Україні знадобиться близько 390 мільярдів доларів на бюджетну підтримку та військову допомогу в період з 2026 по 2029 рік. З цієї суми приблизно 50 мільярдів доларів на рік необхідні для покриття бюджетного дефіциту Києва.

"Для досягнення цієї цифри європейські члени НАТО повинні будуть приблизно подвоїти свій поточний рівень підтримки України – з близько 0,2 % ВВП до близько 0,4 %. Це може бути складно в епоху жорстких бюджетів, але альтернативою є погіршення бойової потужності України, що зробить решту Європи набагато вразливішою", – констатує видання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розраховує на підписання 20-пунктного мирного плану за умови, що він буде погоджений.

За словами очільника МЗС, мова про двосторонні документи. Їх буде підписано між США та Україною, а також США та Росією.

При цьому він додав, що американських військ в Україні не буде, але деякі європейські партнери свій контингент підтверджують.

