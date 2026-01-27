Зеленський готовий зустрітися з Путіним для розв'язання двох ключових питань, - Сибіга

Сибіга зазначив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші питання.

Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для розв'язання в межах мирних переговорів двох найважливіших питань – щодо територій та контролю ЗАЕС. Про це розповів в інтерв’ю "Європейській правді" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він повідомив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші запитання: стосовно територій та майбутнього контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", – повідомив Сибіга.

Разом з тим він додав, що не бачить потреби у своїй зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне", - зазначив міністр.

За його словами, на переговорах були предметні розмови щодо параметрів припинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.

Заборона на переговори з Путіним

У вересні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке забороняє переговори з головою РФ Володимиром Путіним.

Пізніше, у жовтні 2024-го колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що дія цього указу поширювалася лише на прямі переговори з Путіним, але не стосувалася взагалі будь-яких переговорів із представниками Росії.

У січні 2025 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що заборона на переговори з Путіним досі залишається чинною.

"Станом на сьогодні це рішення РНБО діє", - сказав глава МЗС України.

Сам Зеленський у січні минулого року пояснював, що завдяки ухваленню рішення про заборону на прямі переговори з главою Кремля вдалося зупинити сепаратизм:

Було багато переговорних процесів, багато тіньових коридорів. Я швидко зупинив це. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками путіна під час війни. Це було, коли їхні війська були тут у Київському регіоні"

Станом на 27 січня 2026 року президентський указ про заборону переговорів із Путіним продовжує діяти.

Зеленський та Путін наблизилися до особистої зустрічі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, американські чиновники, які були залучені до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, вважають що з'явилася реальна можливість для особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це писало видання Axios, не розкриваючи імені співрозмовника, який коментував переговори в ОАЕ. Він також висловив припущення, що в разі успіху наступного раунду переговорів тристороннього формату в Абу-Дабі може відкритися можливість для зустрічей сторін у Москві чи у Києві.

