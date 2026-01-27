Графіки відключень світла на 28 січня: коли не буде електроенергії у середу

Причина запровадження відключень світла незмінна – це удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури та їхні наслідки.

У середу, 28 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для споживачів електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Так само і для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" додають, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Щоб дізнатися про динамічні зміни в подачі електроенергії, слід звернутися до офіційних ресурсів обленерго.

Відео дня

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Новина буде доповнюватися графіками у міру їх оприлюднення...

Стан енергосистеми України – головне

Як повідомив сьогодні УНІАН, внаслідок чергових нічних атак росіян на енергетичну інфраструктуру станом на ранок частково знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, у Києві та Київській області спостерігається значний дефіцит електроенергії.

Ситуація залишається напруженою, тому впроваджуються екстрені відключення. Повернення до звичайних погодинних графіків буде можливе після стабілізації роботи енергосистеми.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що якщо наша країна не зможе наростити кількість засобів ППО та не введе у експлуатацію якомога більший обсяг додаткової генерації, то рано чи пізно може статися справжній енергетичний блекаут.

Вас також можуть зацікавити новини: