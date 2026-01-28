РФ вдарила по Україні балістикою і дронами: є загиблі та поранені (фото)

Є влучання у багатоповерхівку на Київщині.

Сьогодні вночі росіяни атакували низку областей України дронами та балістикою. Є влучання у багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури, загинули люди.

Так, внаслідок атаки постраждала Білогородська громада Київської області, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У житловій багатоповерхівці виникла пожежа покрівлі та верхнього поверху.

Відео дня

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка.

"Ще четверо людей звернулися за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння", - додав Калашник.

Також росіяни били по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури нашого міста поранено двох людей - 51-річну жінку та чоловіка 60 років. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - написав він.

Крім того, росіяни вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені, виникла пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих.

У Київському районі міста зафіксовано влучання дрона по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

Також у місті зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок. Попередньо – люди не постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: