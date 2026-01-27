РФ окупувала населений пункт на Донеччині та просунулася поблизу ще чотирьох, - DeepState

Зокрема, противник просунувся поблизу Привілля.

Російські загарбники окупували Оріхово-Василівку Донецької області. Крім того, ворог просунувся поблизу ще чотирьох населених пунктів, повідомляє український моніторинговий канал DeepState.

"Ворог окупував Оріхово-Василівку, а також просунувся поблизу Привілля, Васюківки, Різниківки та у Міньківці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні DeepState вже писав, що російські окупанти просунулися в Оріхово-Василівці. Зазначалося, що за останній час було виявлено багато фіксацій російської піхоти в населеному пункті та його околицях, "що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі".

Війна в Україні: ситуація на фронті

Напередодні в угрупованні військ "Схід" спростували інформацію про те, що село Оріхово-Василівка перебуває під контролем росіян. Там зазначили, що "українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції, військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ".

Тим часом військовий експерт, журналіст Владислав Селезньов повідомив, що українські захисники відкинули окупантів з територій, які знаходяться північніше Куп'янська Харківської області.

Крім того, 7 корпус ДШВ інформує, що ворог посилює тиск на північну частину Мирнограда Донецької області. Там тривають стрілецькі бої.

