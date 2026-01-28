Україна не прийматиме 'безглузді' гарантії безпеки від Трампа, - The Telegraph

Посол України в НАТО заявляє, що українці розглядають захист від майбутнього російського вторгнення як невід'ємну частину будь-якого мирного врегулювання.

Україна відмовляється приймати "безглузді" гарантії безпеки від Сполучених Штатів, заявила посол України в НАТО Альона Гетманчук. У статті для The Telegraph вона підкреслила, що цього разу – на відміну від 2015 року, коли було досягнуто Мінську угоду щодо Донбасу, українці розглядають захист від майбутнього російського вторгнення як "невід'ємну частину" будь-якого ширшого мирного врегулювання.

"Не дивно, що після всього цього досвіду українці стали вкрай насторожено ставитися до будь-яких дискусій про гарантії безпеки. Вони не збираються приймати ще одну безглузду пропозицію, як би добре вона не була упакована під виглядом "гарантій безпеки", - зазначила Гетьманчук.

Європейсько-американські гарантії безпеки

Як стало відомо The Telegraph, завершується розробка європейських планів щодо створення сил швидкого реагування, які могли б застосувати силу в разі порушення Росією умов припинення вогню. Це передбачає залучення європейських підрозділів і техніки, дислокованих всередині і за межами України, а також збройних сил Києва.

Відео дня

Однак, за даними джерел, обговорення щодо того, що Москва повинна буде зробити для ініціювання відповідних дій, все ще тривають:

"Ідея полягає в тому, що Україна буде діяти в першу чергу, європейські підрозділи підуть за нею, якщо це буде потрібно, і, нарешті, будь-які сили будуть підтримані американською підтримкою".

США змінили курс

Президент України Володимир Зеленський розраховував підписати угоду на зустрічі з Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі минулого тижня. Однак тепер посланці Дональда Трампа змінили курс.

"Нові вимоги Вашингтона фактично означають, що Київ повинен погодитися на мирну угоду, яка може передбачати передачу східних регіонів Донбасу одночасно з будь-якою угодою про безпеку", - пише The Telegraph.

Європейські чиновники побоюються, що відмова США від виконання гарантій безпеки може бути використана Вашингтоном або Москвою як важіль тиску на Україну. Однак українські джерела повідомили The Telegraph, що вони не розглядають це як спробу чинити тиск на київських переговірників, щоб ті поступилися землею як попередньою умовою для надання гарантій.

Швидше, це розглядається як спроба США прискорити переговорний процес після посередництва в перших прямих переговорах між українськими та російськими офіційними особами в Абу-Дабі минулого тижня.

При цьому поки що жодна зі сторін не готова вийти з глухого кута в питанні територіальних поступок, яке, на думку американських чиновників, є єдиним питанням, що залишилося.

Мирний план - новини

Раніше глава МЗС України Андрій Сібіга повідомив, що це буде двосторонній документокремо між США і нашою країною, а також США і Росією.

Він зазначив, що на сьогодні залишаються неузгодженими найбільш чутливі питання - щодо територій і ЗАЕС. За його словами, для їх вирішення президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: