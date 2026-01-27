Індія дає задню: російські судна з нафтою масово застрягають у морі

Фахівці вважають, що російські перевізники використовують сховища для нафти в Індонезії.

Російські судна з нафтою застрягли в морі після відмови нафтопереробних заводів (НПЗ) Індії купувати російську сировину. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними, зібраними виданням, загалом Росія відвантажувала 3,18 мільйона барелів на день за чотири тижні до 25 січня. Цифри майже не змінилися у порівнянні з періодом до 18 січня, але виявилися на 680 000 барелів на день меншими, ніж на піку перед Різдвом. Це також найнижчий показник з серпня минулого року.

Постачання російської нафти до індійських портів минулого місяця впали до близько 1,2 мільйона барелів на день. Це найнижчий рівень за понад три роки.

Початкові дані свідчать, що у січні вони впали ще більше: за перші 25 днів імпорт у середньому становив 1,12 мільйона барелів на день. Цей спад збігся з забороною Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів із російської нафти, яка набула чинності 21 січня.

Зниження закупівель Індією призвело до різкого зростання кількості танкерів, що простоюють біля її узбережжя та неподалік Омана в останні тижні.

Кількість суден біля Омана поступово зменшується. Більшість з тих, що відійшли, тепер стоять на якорі ближче до узбережжя Індії, а інші прямують до Китаю.

Фахівці вважають, що російські перевізники використовують сховища для нафти в Індонезії. За даними відстеження суден, принаймні три вантажі були розвантажені в останні тижні у Карімуні, Балікпапані на острові Борнео та Танджунг Інтані на острові Ява.

На думку експертів, кількість російської нафти, що зберігається на танкерах, знаходиться приблизно на рівні 140 мільйонів барелів. Ця цифра нижча за попередні оцінки, але динаміка накопичення російської нафти на морі не змінюється – з кінця серпня до загальної кількості додалося ще близько 60 мільйонів барелів.

Зазначимо також, що за даними суднотрекінгових систем та звітів портових агентів, за тиждень до 25 січня 31 танкер завантажив 23,39 млн барелів російської нафти. Обсяг збільшився порівняно з переглянутими даними за попередній тиждень, коли 29 суден завантажили 21,71 млн барелів.

Індія відмовляється від російської нафти

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія перетворилася на одного з найбільших імпортерів російської нафти.

Проте після запровадження США санкцій проти нафтових компаній "‎Лукойл"‎ та "‎Роснефть"‎ стало відомо, що Індія почала відмовлятися від закупівель російської сировини.

Нещодавно УНІАН писав, що індійські нафтопереробні компанії збільшують закупівлі "чорного золота" з Близького Сходу. Так, державний нафтопереробник Bharat Petroleum Corp вирішив купити нафту з Оману, Іраку та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Також повідомлялося, що індійські державні нафтові компанії Індії Hindustan Petroleum і Mangalore Refinery and Petrochemicals та приватна нафтопереробна компанія HPCL-Mittal Energy Ltd припинили закупівлю російської сировини.

У результаті, за підсумками грудня минулого року, імпорт російської нафти Індією знизився до мінімуму за останні два роки.

Зазначимо також, що раніше найбільший індійський приватний нафтопереробник і головний імпортер російської нафти, Reliance Industries, запевняв, що не очікує поставок російської сирої нафти в січні.

