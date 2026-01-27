Загальна кількість жертв України та Росії на війні - майже 1,8 мільйона, - NYT

Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні підрахував, що майже 1,2 мільйона російських військових і близько 600 000 українських військових загинули, поранені або зникли.

Згідно з новим дослідженням, кількість російських і українських військовослужбовців, які загинули, були поранені або зникли безвісти протягом майже чотирьох років війни, до весни цього року може досягти двох мільйонів, повідомляє The New York Times (NYT).

Видання зазначає, що це вражаючий результат, оскільки російське повномасштабне вторгнення в Україну й досі триває.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні у вівторок, 27 січня, опублікував дослідження, в якому вказується, що майже 1,2 мільйона російських військових і близько 600 000 українських військових загинули, були поранені або зникли безвісти.

В статті підкреслюється, що таким чином загальна кількість жертв для обох країн разом становить майже 1,8 мільйона.

Водночас, видання поділилося, що з початку повномасштабної війни було важко встановити точну кількість жертв, оскільки вважається, що Росія систематично занижує кількість загиблих і поранених, тоді як Україна не публікує офіційних даних.

Тому, як пояснюється в публікації, дослідження базувалося на оцінках урядів США та Великої Британії. Цифри вказують, що Росія має мізерні успіхи в Україні, російська армія в деяких місцях просувається зі швидкістю від 15 до 70 метрів на день.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, з січня 2024 року Росія захопила 1,5% території України, загалом з 2022 року їй вдалося окупувати близько 20% країни.

Хоча морозна погода взимку сповільнила просування військ обох сторін, Росія досягла значного прогресу в Луганській і Донецькій областях, де її армія продовжує спроби встановити повний контроль над Донбасом.

Видання зазначило, що обидві сторони змінили свою тактику. Росія через постійну присутність в повітрі безпілотників частково відмовилася від великих пересувань важкої бронетехніки.

Тепер країна-агресор використовує невеликі групи солдатів на мотоциклах або пішки, які намагаються проникнути в українські позиції. Таким чином, вони сподіваються, що будуть менш помітними для дронів.

Додається, що українські офіцери, які керують дронами, зі свого боку, стежать за слідами кроків і шин на снігу, шукаючи російські війська.

В статті йдеться, що дані про жертви з'явилися після того, як переговори між російськими, українськими та американськими офіційними особами, які вперше відбулися в такому форматі, завершилися в суботу на рідкісно позитивній ноті.

Попри це, як зазначається, кількість загиблих продовжує зростати. За даними центру, з моменту, коли президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в лютому 2022 року, загинуло приблизно 325 000 російських військовослужбовців.

"Жодна велика держава не зазнала таких втрат або жертв з часів Другої світової війни", - вказується в дослідженні.

Зокрема, в 2025 році загинуло та було поранено приблизно 415 000 росіян, що в середньому становить майже 35 000 на місяць. Видання пригадало й заяву президента США Дональда Трампа, яку він зробив минулого тижня, про те, що щомісяця в Україні гине близько 26 000 військових.

За оцінками проведеного дослідження, з 24 лютого 2022 року могло загинути від 100 000 до 140 000 українських військових.

Водночас, в статті підкреслюється, що кількість росіян на полі бою майже втричі більша за українців. Пояснюється це тим, що Росія має більшу чисельність населення, за рахунок чого вона може поповнювати свої ряди. Україна ж втрачає більшу частину своєї меншої армії.

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Москва намагається підштовхнути США до поступок з боку України, обіцяючи нормалізацію відносин між країнами. Таке припущення вони зробили після вивчення заяви голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. В останньому інтерв'ю Медведєв заявив, що 5 лютого цього року закінчується дія договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Москва готова до продовження договору ще на рік, але якщо США готові зробити те саме. Медведєв додав, що Москва і Вашингтон можуть стабільно свіпрацювати в сфері контролю над озброєннями тільки після того, як відносини між країнами нормалізуються.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, що, ймовірно, в неділю, 1 лютого, відбудеться чергова тристороння зустріч представників України, Росії та США. При цьому, Зеленський зазначив, що буде добре, якщо її вдасться прискорити. Він додав, що є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Президент України зауважив, що необхідні реальні результати дипломатії, інакше може скластися враження, що росіяни використовують переговорний процес з метою уникнення тиску.

