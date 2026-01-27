США підписуватимуть 20-пунктний мирний план окремо з Україною та Росією, - Сибіга

Міністр закордонних справ підтвердив, що розміщення американських військ в Україні не передбачається.

Україна розраховує на підписання 20-пунктного мирного плану за умови, що він буде погоджений. Це буде двосторонній документ окремо між США і нашою країною, а також США і Росією. Про це сказав в інтерв’ю "Європейській правді" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що на сьогодні залишаються непогодженими найбільш чутливі питання - щодо територій та ЗАЕС. За його словами, для їх розв'язання президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому він додав, що перешкодою в мирному процесі й надалі лишається Росія.

"Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес", - розповів Сибіга.

При цьому голова МЗС додав, що європейська сторона "є з нами, вона присутня в мирному процесі і у домовленостях про безпекові гарантії". За його словами, важливо, що уперше йдеться саме про термін "безпекові гарантії", а не "запевнення" чи щось подібне

"Також принципово важливо, щоби фундаментальні речі, які мають визначальне значення для України та для нашої безпеки, мали юридично-зобов'язальний характер. Тому важливо, що є згода щодо потреби ратифікації гарантій – зокрема, їхньої ратифікації у Конгресі США. Є ще один принциповий, фундаментальний елемент – "Boots on the Ground", тобто присутність іноземних військ", - повідомив Сибіга

За його словами, американських військ в Україні не буде, але деякі європейські партнери свій контингент підтверджують.

"Та безумовно, це може відбутися лише за умови американського "бекстопу". Це теж правда", - сказав міністр закордонних справ України.

Він підкреслив, що деталі щодо цієї домовленості ще в роботі, але це – важливий фактор і майбутньої інфраструктури безпеки, і економічного відновлення.

"Бо для майбутніх інвесторів саме присутність західних військ в Україні є гарантією безпечності інвестування. Тому ми будемо і далі відстоювати цю позицію, вона для нас принципова", - зазначив міністр.

За його словами, інший принциповий елемент – пакет стримування, бо російський режим повинен чітко розуміти наслідки можливого порушення миру.

"Для цього Україні необхідна, зокрема, самодостатність у виробництві систем ППО і далекобійної зброї", - сказав Сибіга.

Він також наголосив, що ще один фундаментальний для України елемент – це те, що наше членство в ЄС є елементом безпекових гарантій.

Зустріч Зеленського з Трампом в Давосі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2026 року відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа в Давосі. Як зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, зустріч "була хороша".

Трамп сказав журналістам, що сподівається, що війна в Україні закінчиться, бо гине багато людей. За його словами, минулого місяця під час війни були вбиті 30 тисяч людей, переважно солдатів.

Американский президент теж назвав зустріч із Зеленським "хорошою".

