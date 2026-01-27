Показник для обчислення пенсії в Україні значно зріс у 2025 році: яку суму зафіксували

Середня зарплата для обчислення пенсій демонструвала переважно стабільне зростання протягом року.

В Україні за 2025 рік середній дохід, який враховується для обчислення пенсії, становить 20 653,55 грн. Це на понад 3,1 тис. грн більше, ніж у 2024 році, коли цей показник був на рівні 17 486,60 грн.

Такі дані наводить пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook. Зазначається, що середня зарплата для обчислення пенсій демонструвала переважно стабільне зростання протягом року.

За даними ПФУ, у грудні 2025 року цей показник склав 24 292,88 грн, що є найвищим місячним показником року. Порівняно з листопадом, він збільшився на понад 3 тис. грн. А з початку року він зріс на більше 5,6 тис. грн.

Показники по місяцях у 2025 році:

грудень – 24 292 грн 88 копійок;

листопад – 21 263 грн 17 копійок;

жовтень – 21 578 грн 46 копійок;

вересень – 21 190 грн 31 копійка;

серпень – 19 813 грн 71 копійка;

липень – 20 455 грн 65 копійок;

червень – 22 336 грн 81 копійка;

травень – 20 355 грн 40 копійок;

квітень – 19 856 грн 19 копійок;

березень – 19 430 грн 52 копійки;

лютий – 18 589 грн 38 копійок;

січень – 18 660 грн 32 копійки.

Зарплати в Україні – останні новини

Наприкінці минулого року медіанна зарплата по Україні становила 25 тис. грн. Так, зростання за рік склало 23%. Найбільш помітним зріст був у Київській та Закарпатській областях. При цьому найвищу медіанну зарплату зафіксували у Львівській області.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата в Україні в листопаді 2025 року зросла до 27 167 грн. Найбільше, за даними Держстату, платили у Києві. Так, мешканці столиці у листопаді у середньому отримували 40 633 грн.

