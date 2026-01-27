Біологи вивчили добре збережену мураху в бурштині Гете: що дізналися

Фрагменту скам'янілої мурашки близько 40 млн років.

Вчені-біологи з Єнського університету ім. Ф.Шиллера вивчили колекцію бурштину поета Йогана Вольфганга фон Гете і в одному з фрагментів виявили скам'янілу мураху , якій близько 40 млн років.

Біологи відзначили, що завдяки відмінній збереженості та всебічним аналізам, знахідка надає цінну інформацію про вид комах, передає Phys.

Відзначається, що колекція бурштину Гете включає в себе 40 зразків, що походять з Балтійського регіону. У двох з них вчені виявили три включення викопних тварин. Для їхньої ідентифікації команда вчених використовувала сучасні методи візуалізації. Таким чином їм вдалося отримати 3-вимірні зображення комара, чорної мухи і мурашки.

Мураха привернула особливу увагу дослідників. "Ця мураха належить до виду, що вимер ще в 1868 році, який часто зустрічається в бурштині. Однак завдяки його чудовій збереженості та великим дослідженням ми змогли описати його більш детально, ніж будь-коли раніше, і отримати нову інформацію про вид і його родинні зв'язки", - розповів Бернхард Бок з музею Єнського університету.

Крім тонких волосків на тілі мурашки, дослідники вперше змогли заглянути всередину і візуалізувати ендоскелетні структури в голові і грудях, що дозволило дізнатися більше про морфологію мурах.

Імовірно, мураха з бурштину Гете будувала великі гнізда на деревах, що також може пояснити, чому цей вид так часто зустрічається в бурштині.

Раніше вчені знайшли скам'янілого мураха, який зберігався в бурштині мільйони років. Вчені порахували, що виявити такого стародавнього мураха - "це як знайти діамант". Наскільки рідкісний екземпляр вчені відшукали в Домініканській Республіці. Вони припустили, що знахідці може бути 16 млн років.

