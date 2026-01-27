США перекинули десятки військово-транспортних літаків на Близький Схід: аналітики здивовані

За словами експертів, така інтенсивність перекидання - одна з найбільших за останній час.

Військово-повітряні сили (ВПС) США між 18 і 26 січня перекинули щонайменше 42 важкі транспортні літаки на Близький Схід.

Як повідомляє The Defence Blog, про це свідчать дані відкритих сервісів відстеження авіаперельотів та аналіз аналітиків, які моніторять переміщення американської військової авіації.

Згідно з даними, у регіон прибули 41 літак C-17A Globemaster III та один C-5M Super Galaxy. Протягом 8 днів вони здійснили посадки на авіабазах у Катарі, Йорданії, Кувейті, Бахрейні та Саудівській Аравії. Більшість рейсів стартували з баз у Німеччині та Великій Британії.

OSINT-аналітики MenchOSINT повідомили, що лише 25 січня до регіону прибули кілька C-17A та один C-5M. За їхньою оцінкою, така інтенсивність повітряних перевезень є однією з найбільших короткострокових логістичних операцій США на Близькому Сході за останні місяці.

Літаки вилітали з авіабаз Рамштайн і Шпангдалем у Німеччині, а також з RAF Lakenheath у Великій Британії. Серед пунктів призначення - авіабаза Аль-Удейд у Катарі, Муавфак-Салті в Йорданії, а також об’єкти в Кувейті, Саудівській Аравії та Бахрейні.

C-17A Globemaster III є основним стратегічним транспортним літаком ВПС США та здатен перевозити броньовану техніку, системи ППО та великі обсяги боєприпасів на міжконтинентальні відстані, зазначають експерти. C-5M Super Galaxy - найбільший літак у складі ВПС США, який використовується для перевезення негабаритних вантажів, зокрема ракетних компонентів, радарів і важкого обладнання, що не поміщається на інших платформах.

"Офіційно ВПС США не розкривають інформацію про вантаж, однак масштаб та географія перельотів вказують на значне посилення угруповання США та союзників у зоні відповідальності Центрального командування США (CENTCOM)", - пише The Defence Blog.

Посилення присутності на морі

Паралельно зі збільшенням авіаперевезень США скоригували й військово-морську присутність. За даними CNN, авіаносна ударна група USS Abraham Lincoln увійшла до Індійського океану, що дозволяє їй швидко діяти в зоні Близького Сходу.

Два джерела телеканалу зазначили, що поточне розташування авіаносця дає можливість підтримати потенційні військові операції США, якщо буде ухвалене відповідне рішення. Водночас, за інформацією CNN, президент Дональд Трамп продовжує розглядати варіанти реагування на дії Ірану, але остаточних рішень поки не ухвалено.

Ключові бази та стратегічний контекст

Авіабаза Аль-Удейд у Катарі залишається найбільшим військовим об’єктом США на Близькому Сході та слугує штабом передових операцій CENTCOM. База Муавфак-Салті в Йорданії також відіграє важливу роль у регіональних повітряних операціях і неодноразово використовувалася під час попередніх криз.

Аналітики зазначають, що така активність відповідає типовому сценарію підготовки США до можливих масштабних операцій, коли наперед перекидаються системи ППО, високоточні боєприпаси та авіаційне забезпечення для скорочення часу реагування і підвищення оперативної гнучкості.

Як писав УНІАН, у рамках ротаційної присутності на південно-східному фланзі НАТО США розгорнуть у Румунії підрозділ, оснащений танками M1A2 Abrams. Головнокомандувач Збройних сил Румунії та начальник Генерального штабу Георгіце Влад заявив, що йдеться не про збільшення чисельності іноземного контингенту, а про підвищення бойових спроможностей сил, що вже розгорнуті.

