В РФ заявили про 'захоплення' селища на Харківщині, до якого окупанти навіть не дійшли

Аналітики зазначили, що від Куп’янська-Вузлового до території, яку наразі контролюють російські окупанти, не менше 10 км.

Очільник генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив про захоплення селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області, до якого навіть не підійшли росіяни, пише Мілітарний.

Вказується, що заяву Герасимов зробив у ході інспекції угруповання військ "Запад". Зокрема, він сказав, що Куп’янськ-Вузловий вже захоплений, і що російські окупаційні війська зараз "здійснюють перевірку та зачистку міських кварталів".

Примітно, що на тлі цієї заяви відразу кілька російських пропагандистських Telegram-каналів вказали на недостовірність інформації від командувача.

За даними мапи моніторингового каналу DeepState, від Куп’янська-Вузлового до території, яку наразі контролюють російські окупанти, не менше 10 км.

Додається, що це селище розташоване приблизно за п’ять кілометрів на південь від Куп’янська, там Сили оборони України наразі проводять операцію по зачистці ворога.

Видання підкреслило, що до меж цього населеного пункту також ще навіть не підійшла сіра зона і він перебуває повністю під контролем України.

Куп’янськ-Вузловий – це велике селище, де розташована однойменна залізнична станція. Вона є великим залізничним вузлом, що забезпечує сполучення залізницею зі станціями Харків, Валуйки, Святогірськ, Бєлгород, Попасна, Куп’янськ-Південний.

В 2022 році країна-агресор використовувала залізничну інфраструктуру станції, щоб перекидати свої сили з Бєлгородської області на тимчасово окуповану територію східних областей України.

