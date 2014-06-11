У Донецькій області напруженою залишається північна зона проведення АТО – ОДА

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Так, у Слов'янську та Слов'янському районі не припиняється стрілянина, і як і раніше існують перебої із забезпеченням мешканців водою і електроенергією.

У Краматорську ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у Слов'янську, і зупинка насосних агрегатів може призвести до обмеження постачання міста як питною, так і технічною водою.

У Торезі тривають перестрілки. Члени самопроголошеної «Донецької народної республіки» прибули до міськуправління МВС і захопили начальника слідчого відділу.

У Шахтарську фіксується пересування військової техніки «ДНР» у бік Сніжного.

У Шахтарському районі залишається відкритим кордон. Прикордонні населені пункти Дмитрівка і Маринівка взяті під контроль членами «ДНР».

У Червоному Лимані, зайнятому українськими силовиками, ситуація контрольована. Всі служби міста працюють у штатному режимі.

У центральній і південній зонах проведення АТО ситуація за добу кардинально не змінилася.

У складній обстановці робляться спроби місцевих органів влади заспокоїти населення і підтримати життєдіяльність в регіоні, запевнили в ОДА.