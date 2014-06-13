Чеботар: для правоохоронця служба в зоні АТО - екзамен на патріотизм
01:19, 13 червня 2014Політика
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До служби в зоні проведення антитерористичної операції, окрім працівників міліції,залучаються підрозділи патрульно-постової служби, які сформовані з числа добровольців.
Для правоохоронця служба в зоні АТО - екзамен на патріотизм /
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар в ефірі телеканалу «Україна».
За його словами, для усіх без винятку – це справжній екзамен на патріотизм.
«Коли міністр Арсен Аваков заявив, що всі працівники міліції мають пройти АТО, це означає що змінились вимоги до тих, хто хоче служити в органах внутрішніх справ. Це стало справжнім екзаменом на патріотизм», - наголосив Чеботар.
Він нагадав про випадки, коли в деяких областях міліціонери відмовлялися їхати на схід держави для участі в антитерористичній операції.
«Вони негайно були звільнені з органів внутрішніх справ», - наголосив заступник міністра.
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