Чеботар: для правоохоронця служба в зоні АТО - екзамен на патріотизм

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, для усіх без винятку – це справжній екзамен на патріотизм.

«Коли міністр Арсен Аваков заявив, що всі працівники міліції мають пройти АТО, це означає що змінились вимоги до тих, хто хоче служити в органах внутрішніх справ. Це стало справжнім екзаменом на патріотизм», - наголосив Чеботар.

Він нагадав про випадки, коли в деяких областях міліціонери відмовлялися їхати на схід держави для участі в антитерористичній операції.

«Вони негайно були звільнені з органів внутрішніх справ», - наголосив заступник міністра.