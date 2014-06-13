Вибух у Донецьку називають замахом на помічника Пушиліна - ЗМІ

Про це ОстроВу повідомив джерело в правоохоронних органах.

"Він живий, перебуває в лікарні", - сказав джерело.

За попередньою інформацією, був замінований "Ланос", який стояв на в'їзді і вибухнув під час виїзду кортежу. Постраждали сім осіб.

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За інформацією прес-служби Донецької міськради, о 22.15 в п'ятдесяти метрах від будівлі Донецької обласної державної адміністрації стався вибух мікроавтобуса "Газель". На місце події виїхали автомобілі МНС і чотири бригади "швидкої допомоги". Через вибух пошкоджено вікна Донецького обласного художнього музею.

7 червня був убитий в центрі Донецька помічник Пушиліна, депутат Верховної ради" ДНР Максим Петрухін.

Довідка. Ялі Річард Іванович у 2009 році був оголошений у Федеральний розшук Російської Федерації за звинуваченням у екоциді (Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, здатних викликати екологічну катастрофу). Свого часу був засуджений в Донецьку за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.