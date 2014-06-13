Активісти пікетували Адміністрацію президента, вимагаючи прийняти закон про люстрацію
13:56, 13 червня 2014Політика
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Навколо клумб на площі перед АП активісти виклали із цегли слово “Люстрація”.
Активісти вимагають люстрації / Фото УНІАН
Близько 200 громадських активістів пікетували Адміністрацію президента України з вимогою ухвалити закон про люстрацію.
Як передає кореспондент УНІАН, під перший під'їзд будівлі АП вони принесли великий дзвін, заввишки близько 40 см, і періодично дзвонили в нього.
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Навколо клумб на площі перед АП активісти виклали із цегли слово “Люстрація”.
Голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв передав в офіс президента України Петра Порошенка проект закону про люстрацію.
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