Активісти пікетували Адміністрацію президента, вимагаючи прийняти закон про люстрацію

Близько 200 громадських активістів пікетували Адміністрацію президента України з вимогою ухвалити закон про люстрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, під перший під'їзд будівлі АП вони принесли великий дзвін, заввишки близько 40 см, і періодично дзвонили в нього.

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Навколо клумб на площі перед АП активісти виклали із цегли слово “Люстрація”.

Голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв передав в офіс президента України Петра Порошенка проект закону про люстрацію.